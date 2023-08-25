Мошенники начали выманивать деньги под видом сотрудников Госуслуг и Банка России

Злоумышленники обманом получают доступ к банковскому счету, выводят деньги и исчезают Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мошенники придумали новую схему обмана. Теперь злоумышленники начали представляться сотрудниками портала «Госуслуги». Они предлагают людям приумножить свои накопления и для убедительности подключают к разговору «специалистов» Банка России. Повод для звонков — повышение ставок по вкладам, которое за последнюю неделю провели крупнейшие банки страны.

Так, мошенники убеждают людей инвестировать свои средства, чтобы увеличить доходность накоплений. Они обещают разместить средства на «безопасном» счете и даже предоставить кешбэк с накоплений. Далее лже-сотрудники просят пройти проверку персональных данных и сообщить коды из СМС, логины или пароли для входа в учетную запись банковского приложения. Получив доступ к счету, аферисты выводят деньги и исчезают.

— Новая схема относится к так называемой «социальной инженерии», когда обманным путем мошенники провоцируют банковских клиентов самостоятельно выдать свои важные персональные данные или сразу перевести деньги на их счет. Отличие от других схем — злоумышленники начали представляться сотрудниками сразу двух известных госструктур и использовать популярную новость о росте ставок по вкладам. Сочетание этих факторов не вызывает подозрения у обычных людей — предложение кажется знакомым и заманчивым. На самом деле ни Госуслуги, ни ЦБ никогда не будут звонить и предлагать разместить деньги, да еще и на «безопасном» счете с кешбэком, — рассказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

При поступлении подобных звонов россиянам советуют сразу прервать разговор и сообщить о случившемся в свой банк. Это позволит избежать финансовых проблем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал