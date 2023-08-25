Жителей Самары просят быть осторожнее рядом с ремонтом теплотрасс

Важно объяснить детям и подросткам правила поведения вблизи надземных коммуникаций и крышек колодцев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самары напомнили о важности соблюдения правил безопасности рядом с местами проведения ремонтных работ. Речь идет о безопасном поведении вблизи энергообъектов, в том числе ремонта участков тепловых сетей.

— Лучше не подходить к местам раскопок на подземных коммуникациях, не заходить за предупреждающие ограждения и выбирать безопасные обходные маршруты следования, — сказали в самарском филиале «Т Плюс».

В случае обнаружения выхода пара или воды на поверхность, надо отойти на безопасное расстояние от места утечки, не пытаться пройти или проехать через участки парения, а также предупредить окружающих об опасном месте.

Также важно объяснить детям и подросткам правила поведения вблизи надземных коммуникаций и крышек колодцев теплокамер. Сообщить о любых дефектах на теплосетях можно в диспетчерские службы.

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