Блогер-миллионник посетила Самарский торговый комплекс

Красное и чёрное - вечная классика. Предоставлено "Комсомолке" ТРК Космопорт.

По словам очевидцев, съемка проводилась в парковой зоне перед главным входом и в галереях ТРК с участием Алины Шпак.

Известный блогер, тренер и автор бестселлера «Ешь, пей, дыши, худей» выступит в качестве приглашенного гостя на мероприятии «День Здоровья», которое состоится 27 августа в Загородном парке.

«В Космопорт я приехала покупать форму для нашей открытой тренировки, посмотреть, какие бренды представлены в Самаре», - рассказала Алина своим подписчикам.

Что конкретно снимала команда блогера, мы пока не знаем, но представители торгового комплекса подтвердили сотрудничество со звездой в рамках съемки рилз, а также предложили всем желающим посмотреть готовый результат в социальных сетях ТРК Космопорт

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