Уходил от погони ДПС и пролетел на красный: в МВД рассказали подробности ночного ДТП с байкером на Московском шоссе в Самаре

Ночная погоня за лихачом на мотоцикле закончилась серьезным ДТП Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стали известны подробности ДТП с участием байкера на Московском шоссе в Самаре. В ночь на пятницу, 25 августа 2023 года, мотоциклист на большой скорости влетел в «Ладу Гранту». Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, лихач попал в аварию, пытаясь уйти от погони ДПС.

Так, полицейские попытались остановить водителя мотоцикла Suzuki на пересечении Московского шоссе и улицы Георгия Димитрова. Но он проигнорировал их требования. Байкер продолжил нестись по магистрали, нарушая при этом ПДД. Инспекторы ДПС пустились за ним в погоню. По громкоговорителю они требовали, чтобы нарушитель остановился, но тот их не слушал.

На перекрестке с улицей Революционной мотоциклист пролетел на красный и врезался в «Гранту», которая ехала в направлении проспекта Масленникова. Удар был сильным. Байкер на полном ходу врезался в водительскую дверь. По данным полиции, «железным конем» управлял 29-летний молодой человек. Его с различными травмами госпитализировали в больницу.

На лихача составили несколько протоколов: за выезд на встречку, проезд на запрещающий сигнал светофора, управление ТС с техническими неисправностями и игнорирование требования сотрудника полиции об остановке. Сейчас правоохранители проводят по факту происшествия проверку.

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