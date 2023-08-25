Самару накрыли град и сильный дождь 25 августа 2023 года

В конце рабочей неделе в Самару нагрянул град Фото: скриншот видео

В пятницу, 25 августа 2023 года, Самара оказалась во власти непогоды. Город местами накрыл сильный дождь, а кое-где даже прошел град. Его заметили в Октябрьском районе. Об этом «КП-Самара» сообщили читатели.

По словам местных жителей, град оказался не особо крупным, но доставил хлопот. Те, кто недавно видел солнце за окном, никак не ожидали столкнуться с подобными проблемами. Трудности град и сильный дождь доставили и автомобилистам. Поездка оказалась затруднена из-за плохой видимости на дороге.

Отметим, непогода задержится в Самарской области до конца рабочей недели. Регион будет находиться под влиянием фронтальных разделов, поэтому погода будет неустойчива. Местами пройдут дожди различной интенсивности с грозами и порывистым ветром.

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