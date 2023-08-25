В Самаре и Тольятти полностью отремонтировали дороги к учебным заведениям

В Самаре перед началом нового учебного года отремонтировали проспекты Ленина и Масленникова Фото: правительство Самарской области

В Самаре и Тольятти дорожные работы вблизи образовательных и детских учреждений полностью завершены. Ремонтные работы проходили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Так, в Самаре обновили дорожное покрытие на проспекте Масленникова вблизи училища культуры и искусств, института управленческих технологий и аграрного рынка, а также школы № 44. На всем протяжении отремонтирована дорога по проспекту Ленина, вдоль которого расположены медицинский колледж имени Ляпиной и лицей информационных технологий. В Тольятти завершили ремонт участка улицы Маршала Жукова, на которой расположены шесть детских садов.

К 1 сентября также планируется закончить основные дорожные работы еще на трех школьных маршрутах. Речь идет о тех, что проходят по участкам дорог: Большая Черниговка – Глушицкий в Большеглушицком районе, Обходная села Кошки в Кошкинском районе, Похвистнево – Сосновка – «Урал» в Исаклинском районе.

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