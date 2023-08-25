В конце сентября в Пензе пройдет «Поволжский инклюзивный форум» с международным участием

29 сентября Сбер проведет в Пензе «Поволжский инклюзивный форум» с международным участием, на котором соберутся представители органов власти, бизнеса и некоммерческого сектора.

Приглашенные эксперты совместно с участниками обсудят развитие инклюзивного образования в России, наиболее эффективные социальные проекты по инклюзивному предпринимательству, а также вопросы трудоустройства людей с инвалидностью.

Форум назначен на 29 сентября начнется в 9:30 и продлится до 18:00 в центре «Ключевский» по адресу: г. Пенза, ул. Попова, д. 66.

Участие бесплатное. Для регистрации нужно направить заявку в свободной форме на электронную почту: drsnytkova@sberbank.ru.

Принять участие в форуме возможно и в онлайн-формате.