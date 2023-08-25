Строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу идет по графику

Готовность трассы и моста достигла 83% Фото: правительство Самарской области

В правительстве Самарской области провели совещание по строительству Обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Этот проект входит в состав международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай».

Строительство моста и автомобильной дороги идут согласно графику. Объект будет введен в эксплуатацию в 2024 году. Дмитрий Кондаков, руководитель команды проекта «Тольятти», отметил, что на данный момент выполнены 12 надвижек пролетного строения из 14 на левом берегу и 16 надвижек из 23 на правом. Завершается устройство ледовой защиты.

Власти Самарской области уверены, что работы на объекте, техническая готовность которого достигла 83%, будут завершены в срок. Обход Тольятти с мостом через Волгу станет важным элементом международного маршрута, способствуя развитию экономики региона и улучшению транспортной доступности.

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