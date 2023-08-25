В Самаре 26-31 августа отключат холодную воду на нескольких улицах

Отключать воду будут на несколько часов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с 26 по 31 августа 2023 года запланирован ряд работ на водопроводных сетях. На время их проведения в домах будут отключать холодную воду. В «РКС-Самара» рассказали, жители каких улиц могут на несколько часов остаться без ХВС.

Так, с 23:00 26 августа до 6:00 27 августа планируется отключить холодную воду по адресам: ул. Вилоновская, 2б, 2; Волжский пр., 1, 4, 3, 6; Рабочий городок, 6, 7, 9, 10. Во вторник, 29 августа, не будет ХВС: с 9:00 до 16:00 — на улице Магистральной, 52-60; с 9:00 до 20:00 — на проспекте Карла Маркса, 242-246; с 9:00 до 17:00 — в частном секторе Большого Прибрежного переулка.

В среду, 30 августа, придется с 9:00 до 20:00 посидеть без воды жителям домов по следующим адресам: пр. Карла Маркса, 245, 249-269; ул. Г. Ратнера, 120, 124, 126, 139, 156, 158; пер. Лоцманский, 9, 12, 13, 14. А в ночь на четверг, 31 августа, отключат ХВС на 21-й улице в Куйбышевском районе Самары.

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