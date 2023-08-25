В Самаре проверили отремонтированную по нацпроекту дорогу на 8-й Просеке

Дорожники отремонтировали участок от улицы Солнечной до берега реки Волги Фото: администрация Самары

В Самаре проверили качество ремонта дороги на 8-й Просеке. Проезжую часть привели в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Теперь здесь уложено новое асфальтобетонное покрытие и установлены антивандальные люки колодцев. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Дорожники отремонтировали участок от улицы Солнечной до берега реки Волги площадью 10,4 тыс. кв. м. Работы проводили без перекрытий, несмотря на интенсивность движения. Для того, чтобы ширина дороги соответствовала заявленным стандартам (в районе шести метров), в некоторых местах сделали локальные уширения. Чтобы дорожное полотно было ровным, рабочие выполнили фрезерование и усилили основание.

Отметим, сейчас в Самаре продолжается ремонт и других участков. К примеру, работы идут на дороге поселка Горелый хутор с Красноглинского шоссе. Кроме того, на 5-й Просеке обновляют въезд с улицы Солнечной.

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