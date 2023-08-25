В Самарской области обновят дорогу Петра Дубрава - Дубовый Гай

Все работы необходимо завершить до 1 августа 2024 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика для ремонта дороги Петра Дубрава - Дубовый Гай. Она находится на территории Волжского района. В рамках ремонтных работ предполагается восстановление дорожного покрытия и укрепление обочин.

Организации, желающие принять участие в торгах, могут получить до 48,3 млн рублей за выполнение работ. Согласно планам, выбранный подрядчик должен приступить к выполнению задачи в следующем году. Все работы необходимо завершить до 1 августа 2024 года.

Обновление дорожного покрытия и укрепление обочин являются неотъемлемыми составляющими вопроса безопасности дорожного движения. Ремонт дороги должен значительно повысить уровень комфорта и безопасности для автомобилистов и пешеходов.

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