В Самарской области протестируют систему безопасности движения «Эталон»

В Самаре протестируют систему безопасности дорожного движения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область вошла в число 10 регионов, которые присоединятся к опытной эксплуатации модуля системы «Эталон». Об этом заявил вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин на заседании Правительственной комиссии по безопасности дорожного движения 24 августа 2023 года.

«Эталон» - это система, которая позволяет в автоматическом режиме отслеживать наличие и появление аварийно-опасных участков дорог, формировать мероприятия по их устранению и контролировать проведение работ.

- Мы дали старт тестовой эксплуатации соответствующего модуля системы «Эталон», и эксперимент оказался удачным. Считаю, что можно начинать последовательно распространять его на другие регионы, - заявил Марат Хуснуллин.

Помимо Самарской области, в тестовой эксплуатации примут участие также Ярославская, Новосибирская, Иркутская, Ростовская, Челябинская области, Краснодарский, Забайкальский края и Республика Калмыкия.