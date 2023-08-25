В Самаре в 2023 году из школ выпустили 832 медалиста и 98 человек со 100 баллами

Почти 100 будущих студентов в Самаре сдали ЕГЭ на 100 баллов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

832 выпускника самарских школ по итогам 2022/2023 учебного года были удостоены медалей «За особые успехи в учении». 98 человек сдали ЕГЭ на максимально возможные 100 баллов.

Такие цифры были озвучены на ежегодной педагогической конференции «Самарское образование: стратегический ресурс развития города». Она состоялась 25 августа 2023 года на базе школы № 68, которая находится в Красноглинском районе Самары, в поселке Мехзавод.

На конференции среди прочих вопросов обсуждалась подготовка школ к новому учебному году.

- В 20 школах Самары проведен ремонт кабинетов цифровой образовательной среды и кабинетов технологии, в 11 образовательных учреждениях выполнен капитальный ремонт кровли, в пяти - отремонтированы спортивные залы, еще в пяти – благоустроена территория и установлены спортивные площадки, - сообщили в администрации Самары.

Также, согласно отчетам чиновников, за лето 2023 года в Самаре отремонтированы пищеблоки, обновлены фасады некоторых школ, закуплен инвентарь для оснащения медицинских блоков и других помещений.