В самарских школах с 1 сентября 2023 года появится новая должность

При каждой самарской школе появится центр детских инициатив Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новая должность появится в штатном расписании самарских школ с 1 сентября 2023 года. Это произойдет в рамках федеральной инициативы.

Должность будет именоваться «советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями». В числе обязанностей новых сотрудников будет кураторство над центрами детских инициатив, которые появятся в каждой школе.

- Новое пространство станет местом притяжения школьников, центром формирования их креативного мышления, самореализации, профориентации и социализации, - пояснила руководитель департамента образования г. Самары Ирина Коковина.

По словам чиновницы, все кандидаты на новую штатную должность уже прошли собеседование, тестирование и обучение своим обязанностям.

В 2023 году из школ Самары было выпущено 832 медалиста.