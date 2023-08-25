Бобер принес победу «Крыльям Советов» в матче с «Балтикой»

Молодежь "Крыльев" показала основе, как обыгрывать "Балтику". Фото: ПФК "Крылья Советов"

Самарские «Крылья Советов» обыграли калининградскую «Балтику» в матче молодежного футбольного первенства России. Встреча проходила 25 августа 2023 года в Калининграде и завершилась победой самарской команды со счетом 2:1.

Голы у «Крыльев» забили Иван Бобер и Расиль Асайдулин.

Основные составы «Крыльев Советов» и «Балтики» встретятся в Самаре в воскресенье, 27 августа в рамках 6-го тура РПЛ. Встреча начнется на стадионе «Солидарность Арена» в 18 часов 30 минут. «КП-Самара» рассказывала о том, что происходит в «Крыльях Советов» перед этой встречей.

Почти ровно месяц назад, 26 июля, команды уже встречались в Самаре в рамках группового турнира Кубка России. Со счетом 3:2 победу в том матче одержали гости из Калининграда.