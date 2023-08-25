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НовостиОбщество25 августа 2023 17:36

Жители Богатого подарили самарскому губернатору одеяло-оберег

Губернатор Дмитрий Азаров посетил в Богатом детские сады и дом молодежи
Евгений АЛЕКСАНДРОВ
Дмитрий Азаров пообщался с детьми и молодежью Богатовского района. Фото: пресс-служба Правительства Самарской области

Дмитрий Азаров пообщался с детьми и молодежью Богатовского района. Фото: пресс-служба Правительства Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил в райцентре Богатое обновленный Дом молодежных организаций. В ходе встречи он пообщался с воспитанниками ДМО, которые плетут маскировочные сети, вяжут шерстяные носки, изготавливают окопные свечи для участников спецоперации.

- Это святое дело. Думаю, вы хорошо знаете, как востребовано то, что вы делаете своими руками, как нужна сегодня помощь нашим бойцам. Это подтверждение того, что на родной земле о них ни на минуту не забывают, - отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор получил в дар от волонтеров лоскутное одеяло в качестве оберега. Лоскуты для него предоставили многодетные семьи из Богатого.

- Вы часто ездите в зону проведения специальной военной операции, встречаетесь с нашими защитниками. Поэтому мы решили вручить вам такое одеяло, чтобы оно вас не только согревало, но и оберегало, - сказали ребята главе региона, вручая подарок.

Также в ходе поездки в Богатое Дмитрий Азаров проинспектировал ремонт в двух детских садах.