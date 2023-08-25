На самарском пляже 27 августа 2023 разыграют путевку на Кубок России

"Крылья Советов" будут пробиваться на Кубок России через чемпионат области. Фото: bsrussia.com

26-27 августа 2023 года в Самаре на пляже под Первомайским спуском пройдут игры Суперфинала чемпионата Самарской области по пляжному футболу. Победитель этих соревнований получит гарантированную путевку на турнир Кубка России.

В четвертьфинале 26 августа встретятся «Спутник» с «Мехтой» и «Крылья Советов-2» с «Копакабаной». Победитель первого из этих матчей утром 27 августа сразится с «Инкомстроем», а второго — с основным составом пляжных «Крыльев Советов». Те, кто выиграет в полуфиналах, сойдутся между собой в главном матче Суперфинала. Начало встречи назначено на 13.20.

«Крылья Советов» разыгрывают путевку в Кубок на общих основаниях, так как не пробились в Суперфинал чемпионата России. Но при определенных обстоятельствах и при наличии желания по регламенту от самарского региона смогут заявиться на Кубок еще одна или две команды, помимо победителя областного чемпионата.