Губернатор Дмитрий Азаров проверил детские сады в Богатовском районе 25 августа 2023 года

Обновленные детские сады готовы принять малышей. Фото: Андрей Савельев

25 августа 2023 года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров совершил рабочий визит в Богатовский район и проверил ход благоустройства двух детских садов. В рамках капитального ремонта помещения подготовили к приему детей на новый учебный год, уже со следующей недели родители начнут водить своих малышей в обновленные дошкольные учреждения.

В рамках ремонта в детских садах были заменены системы теплоснабжения, сети электроснабжения и канализации. Кроме того, подрядчик обновил кровлю и утеплил фасады зданий. Внутренняя отделка тоже подверглась реновации – заменили окна, двери, а также благоустроили прилегающую к детским садам территорию.

- Осталось завершить ремонт пешеходных тротуаров, нужно заняться этим этапом благоустройства как можно скорее, пока тепло и нет дождей. Также необходимо до 1 сентября оснастить детские сады необходимой мебелью и оборудованием, - дал поручение Дмитрий Азаров.