В 2023 году выпускники самарских школ получили 832 золотые медали

Состоялась ежегодная городская августовская педагогическая конференция «Самарское образование: стратегический ресурс развития города». Фото: администрация Самары

В пятницу, 25 августа 2023 года, в самарский школе №68 состоялась ежегодная августовская педагогическая конференция «Самарское образование: стратегический ресурс развития города». В мероприятии приняли участие представители профессионального сообщества, а также глава Самары Елена Лапушкина, заместитель министра — руководитель департамента по делам молодежи Министерства образования и науки Самарской области Сергей Бурцев, руководитель Самарского управления министерства образования и науки Самарской области Вера Халаева, председатель городской Думы Алексей Дегтев, заслуженные учителя Российской Федерации, более 400 руководителей образовательных учреждений и представители родительского комитета.

На мероприятии подвели итоги окончания учебного сезона и обсудили подготовку к новому году. Стало известно, что в Самаре в школах будут учиться более 126 тысяч детей, из которых почти 15 тысяч первоклассников. 4,5 тысячи подростков в этом году станут выпускниками.

По итогам 2023 учебного года, 832 самарца стали обладателями золотых медалей «За особые успеха и учении», 98 учеников сдали в этом году ЕГЭ на наивысший балл, а 915 школьников были отмечены на областных и всероссийских конкурсах.

Из нововведений, с 1 сентября 2023 года в самарских общеобразовательных учреждениях начнет работать советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Уже сейчас специалисты прошли необходимое обучение. В каждой школе будет создан центр детских инициатив, который будет курировать советник директора.