В Самарской области до октября 2023 года закрыли движение по трассе М-5 «Урал»

Транзитный транспорт может передвигаться в объезд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области до октября текущего года продлили ограничения на трассе М-5 «Урал». Как сообщает ФКУ «Поволжуправтодор», ограничение введено на проезд большегрузов по пятницам и воскресениям.

Ограничение движения введено для транспорта общей массой более 3,5 тонн и действует на участке трассы М-5 «Урал» от Сызрани до Тольятти с 890 по 976 км. Проезд фурам в сторону Москвы с 12 до 22 по пятницам и воскресениям запретили еще с 5 июня 2023 года и сейчас данное ограничение продлили до 1 октября.

Для обеспечения бесперебойного движения была разработана схема объезда. Транзитный транспорт может беспрепятственно двигаться по дорогам: М-7 «Волга», А-151 Цивильск - Ульяновск, подъезд к г. Ульяновск от М-5 «Урал», Р-229 Самара - Волгоград (исключая участок км 44 - км 45), Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград, Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск.