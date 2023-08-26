Родственники участников СВО задали вопрос о поддержке защитников Отечества губернатору Дмитрию Азарову

Родственники получили уникальную возможность задать актуальные вопросы о мерах поддержки защитников Отечества лично главе региона

В рамках рабочей поездки в Богатовский район губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с участниками СВО и их семьями. Родственники получили уникальную возможность задать актуальные вопросы о мерах поддержки защитников Отечества лично главе региона.

Супруга военнослужащего, многодетная мама задала вопрос и выплатах социальных пособий. Ранее семья получала пособие на детей, которое необходимо было переоформлять ежегодно. В этом году жительнице Богатовского района отказали, так как в доход семьи были включены выплаты супруга, который добровольцем отправился в зону СВО.

- Почему мобилизованным исключают эти выплаты, а контрактникам и добровольцам нет? – спросила у представителей регионального парламента женщина.

На вопрос ответила министр социально-демографической и семейной политики области Регина Воробьева. Она пояснила, что эта мера поддержки является федеральной, поэтому региональные власти направили запрос с просьбой разъяснить ситуацию в Минтруд РФ. В настоящее время чиновники ждут ответа. Дмитрий Азаров отметил, что вопрос о соцвыплатах носит системный характер и в скором времени региональные власти постараются его отработать.

Одна из женщин попросила Дмитрия Азарова помочь ей встретится с мужем. По ее словам, супруга уже очень давно не отпускают домой в отпуск из зоны СВО. Губернатор попросил подготовить обращение на его имя, которые в дальнейшем будет направлено в Министерство обороны РФ.

Жители Богатовского района, которые пришли на встречу с главой региона, также благодарили местное правительство за оказание помощи семьям бойцов. В рамках совещания обсудили еще ряд вопросов, связанных с поддержкой, а в конце встречи Дмитрий Азаров вместе с местными жителями принял участие в молебне в поддержку защитников Отечества.