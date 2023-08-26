В Тольятти пропал худощавый подросток в олимпийке

Мальчик может находиться в Самаре. Фото: ГУ МВД по Самарской области

25 августа 2023 года 15-летний житель Тольятти Ярослав Кислый ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. На поиски подростка направлены полицейские, представители организации правоохранительной направленности и волонтеры поискового отряда Самарской области «ЛизаАлерт».

Мальчик ушел из дома на улице Свердлова, 4 и не вернулся. Волонтеры предполагают, что Ярослав может находиться в Самаре.

Приметы: на вид 16-17 лет, худощавого телосложения, рост 170 см, волосы светлые, короткие, глаза зеленого цвета. Был одет: олимпийка и штаны черного цвета, кроссовки темного цвета с оранжевым вкраплением, бейсболка черного цвета.

Полицейские просят всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Ярослава, обратиться в ближайший отдел полиции или сообщить по телефону: 8 8482-93-46-02, или по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области 8(846)278-22-22, 8(846)278-22-23, либо по телефону 102.