В Самаре обсудят вопросы доступности среднего профобразования для участников СВО

Форум в Самаре пройдет с 29 по 30 августа 2023 года

С 29 по 30 августа 2023 года в Самаре пройдет форум ОП РФ «Сообщество», где в участники круглого стола обсудят вопросы доступности образования для военнослужащих - участников СВО. В рамках дискуссии «Мы вас ждем: патриотический консенсус в системе СПО России» эксперты также рассмотрят лучшие практики поддержки инициатив студенческих и педагогических сообществ, направленных на укрепление патриотизма в молодежных кругах, а также обсудят общественную инициативу «Мы вас ждем».

По последней тенденции, более 65% молодых людей сейчас выбирают именно среднее профессиональное образование. Михаил Мишустин предложил убрать слово «среднее», чтобы подчеркнуть статус и значимость получения рабочей профессии.

- Мы должны готовить кадры и уделять сейчас СПО первостепенное внимание. Поэтому, я считаю, нам нужна пятилетка профобразования, - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

На форум приглашаются представители НКО, гражданские активисты, добровольцы, волонтеры, журналисты, бизнесмены, чиновники федерального и регионального уровня и все граждане, неравнодушные к процессам, происходящим в гражданском обществе, и желающие принять участие в активном изменении страны. Участники обсудят организацию приема на обучение в систему СПО участников СВО и членов их семей, а также совершенствование процесса их профессиональной и социальной реабилитации, содействие занятости. Задача форума – выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах.

Регистрация участников — по ссылке