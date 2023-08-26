Пенсионерка из Самары отдала мошенникам больше 300 тысяч рублей, чтобы спасти внучку

Бабушка отдала мошенникам все свои накопления. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В полицию Сергиевского района Самарской области обратилась пенсионерка, которая заявила о мошенничестве. Селянка рассказала, что жулики обманом выманили у нее более 300 тысяч рублей.

Схема мошенничества стандартная: бабушке позвонил неизвестный и представился следователем. Мужчина сообщил, что внучка пенсионерки попала в серьезное ДТП и стала виновницей трагедии, где пострадали люди. Чтобы избавить внучку от уголовной отвественности необходимо передать «кому следует» деньги.

Взволнованная бабушка не стала звонить родственникам и уточнять правдивость информации, а выполнила указания лже-следователя и передала все свои накопления прибывшему в село курьеру. Только после того, как неизвестный ушел с деньгами, пенсионерка решила позвонить внучке. Тогда потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников.

В настоящее время полицейские устанавливают круг лиц, причастных к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело.