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НовостиПроисшествия26 августа 2023 8:48

Пенсионерка из Самары отдала мошенникам больше 300 тысяч рублей, чтобы спасти внучку

Мошенники обманули самарчанку, сообщив, что ее внучка стала виновницей трагического ДТП
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Бабушка отдала мошенникам все свои накопления. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Бабушка отдала мошенникам все свои накопления. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В полицию Сергиевского района Самарской области обратилась пенсионерка, которая заявила о мошенничестве. Селянка рассказала, что жулики обманом выманили у нее более 300 тысяч рублей.

Схема мошенничества стандартная: бабушке позвонил неизвестный и представился следователем. Мужчина сообщил, что внучка пенсионерки попала в серьезное ДТП и стала виновницей трагедии, где пострадали люди. Чтобы избавить внучку от уголовной отвественности необходимо передать «кому следует» деньги.

Взволнованная бабушка не стала звонить родственникам и уточнять правдивость информации, а выполнила указания лже-следователя и передала все свои накопления прибывшему в село курьеру. Только после того, как неизвестный ушел с деньгами, пенсионерка решила позвонить внучке. Тогда потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников.

В настоящее время полицейские устанавливают круг лиц, причастных к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело.