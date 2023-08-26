В Самару 8 сентября 2023 года приедет режиссер Никита Михалков, чтобы поговорить о современном кино

Никита Михалков в сентябре 2023 года приедет в Самару Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

8 сентября 2023 года в Самарском академическом театре драмы имени М. Горького состоится творческий вечер режиссера, актера, сценариста и продюсера Никиты Михалкова. В рамках встречи самарцы смогут задать вопросы именитому народному артисту и послушать его размышления о современном кинематографе.

Как сообщает Министерство культуры Самарской области, на сцене Самарского театра драмы Никита Михалков представит фрагменты своих фильмов, а в перерывах между кинопоказами режиссер расскажет самарским зрителям о своем творческом пути и становлении как артиста.

Зрители смогут не только послушать интересные умозаключения Никиты Михалкова, но и вступить с артистом в дискуссию. Режиссер с удовольствием ответит на все интересующие самарцев вопросы.