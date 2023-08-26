В Самаре 26 августа 2023 года загорелся мусор в заброшенном доме на улице Арзамасской

Ликвидация продолжается. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

26 августа 2023 года, в Кировском районе Самары произошел пожар. По сообщению ГУ МЧС по Самарской области, в заброшенном здании на улице Арзамасской, 1 в настоящее время происходит горение мусора.

- Сообщение поступило в 13:59. Сейчас площадь пожара составляет 500 кв. м. Пожарные продолжают работать на месте ЧП, - сообщили в главке.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что на месте есть угроза распространения огня на ближайшие жилые дома. В скором времени силами пожарных угроза была снята. Погибших и пострадавших нет.

В 15:32 была объявлена локализация пожара. На месте работают 55 человек личного состава и 15 единиц спецтехники.