Дмитрий Азаров принял участие в турнире по баскетболу 3х3 «Samara Open»

Турнир по баскетболу в Самаре собрал более 1300 спортсменов разных поколений

В субботу, 26 августа 2023 года, в Самаре состоялся турнир по баскетболу 3х3 «Samara Open» памяти заслуженного тренера Юрия Тюленева. В мероприятии принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Грандиозный спортивный праздник состоялся на площади имени Куйбышева. Утром участники соревнований вместе с ветеранами, тренерами и воспитанниками Юрия Тюленева, среди которых губернатор Дмитрий Азаров, возложили цветы к памятной доске, расположенной на доме, где жил заслуженный тренер России.

В этом году «Samara Open» проводят уже в 14-й раз. За это время соревнования, начинавшиеся как городские, выросли до события всероссийского уровня, став одними из самых масштабных по баскетболу 3х3 в стране.

В турнире приняли участие команды баскетболистов-колясочников из Ульяновска и Димитровграда, которые показали настоящее мастерство и самоотверженность. Дмитрий Азаров отметил, что в Самарской области будет создана такая же команда.

Мы уже договорились, что обязательно сделаем такую команду и здесь, в Самарской области. Мы создаем центр параолимпийских видов спорта, я дал соответствующее поручение, и будем поддерживать сильных духом людей по разным направлениям спорта, конечно, и по баскетболу 3х3, – подчеркнул Губернатор.

В этом году турнир по баскетболу в Самаре собрал 324 команды, более 1300 спортсменов, что является абсолютным рекордом. Губернатор особенно отметил, что баскетбол объединяет активных спортсменов разных поколений.