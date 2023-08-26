В Самаре ликвидировали пожар в заброшенном здании на улице Арзамасской 26 августа 2023 года

Пожар ликвидирован. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Днем, 26 августа 2023 года, в Самаре на улице Арзамасской, 1 произошел крупный пожар. По данным ГУ МЧС по Самарской области, в заброшенном строении полыхал мусор на площади 500 кв. м. К вечеру огонь удалось ликвидировать.

Сообщение о пожаре поступило в 13:59, уже к 15:32 огонь удалось локализовать. В 16:42 пожарные объявили ликвидацию открытого горения. В настоящее время сотрудники противопожарной службы продолжают работать на месте ЧП, осуществляя разбор завалов и проливку тлеющего мусора.

Во время пожара была угроза распространения огня на ближайшие жилые дома, к счастью, пожарным удалось быстро ликвидировать угрозу. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет. В ликвидации принимали участие 68 человек личного состава и 21 единица техники.