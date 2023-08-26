В Тольятти вор-рецидивист вырвал из рук женщины сумку с деньгами

Преступника по горячим следам задержали сотрудники ППСП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отдел полиции по Автозаводскому району Тольятти обратилась 42-летняя женщина, которая сообщила, что возле магазина незнакомый молодой парень вырвал у нее из рук сумочку с деньгами и важными документами. Полицейские получили ориентировку и немедленно выдвинулись на поиски преступника.

Недалеко от места происшествия находился экипаж патрульно-постовой службы. Получив ориентировку на преступника, они обратили внимание на одного из прохожих, который был похож на разыскиваемого. Парня задержали и доставили в отделение для дальнейшего разбирательства.

Молодой человек 2001 года рождения признался в преступлении и раскаялся. Как выяснилось, ранее вор уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Задержанный выразил готовность сотрудничать со следствием и рассказал, что деньги из сумочки он потратил на личные нужды, а саму сумку с оставшимся содержимым он оставил в ближайшем подъезде.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Теперь вора-рецидивиста проверяют на причастность к другим преступлениям.