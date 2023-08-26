Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 августа 2023 16:05

В Самаре предложили помечать дома участников СВО звездами

Однако не все поддержали эту идею
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Военнослужащие не поддержали идею, опасаясь рассекречивания личных данных

Военнослужащие не поддержали идею, опасаясь рассекречивания личных данных

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель благотворительного фонда «Звезда и лира», супруга генерала армии Екатерина Колотовкина в своем телеграм-канале сообщила об инициативе жителей Самары. Самарцы предложили обозначать звездами дома, где живут участники СВО.

- На одной из встреч с губернатором Азаровым Д. И военнослужащие участники СВО вышли с инициативой. В домах где живут участники СВО на фасаде здания или почтовом ящике установить звезду, тем самым чтобы жильцы дома знали что с ними в одном подъезде или улице живет герой, - рассказала Екатерина Колотовкина.

Однако не все поддержали инициативу, ссылаясь на то, что в наше неспокойное время указывать место нахождение военнослужащего крайне опасно. Некоторые жены участников СВО рассказали, что их мужья и вовсе запретили им участвовать в каких-либо патриотических акциях, которые могут рассекретить личности солдат.