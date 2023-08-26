В Самаре предложили помечать дома участников СВО звездами

Военнослужащие не поддержали идею, опасаясь рассекречивания личных данных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель благотворительного фонда «Звезда и лира», супруга генерала армии Екатерина Колотовкина в своем телеграм-канале сообщила об инициативе жителей Самары. Самарцы предложили обозначать звездами дома, где живут участники СВО.

- На одной из встреч с губернатором Азаровым Д. И военнослужащие участники СВО вышли с инициативой. В домах где живут участники СВО на фасаде здания или почтовом ящике установить звезду, тем самым чтобы жильцы дома знали что с ними в одном подъезде или улице живет герой, - рассказала Екатерина Колотовкина.

Однако не все поддержали инициативу, ссылаясь на то, что в наше неспокойное время указывать место нахождение военнослужащего крайне опасно. Некоторые жены участников СВО рассказали, что их мужья и вовсе запретили им участвовать в каких-либо патриотических акциях, которые могут рассекретить личности солдат.