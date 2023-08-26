В Самаре 25-летний водитель «Приоры» сбил на светофоре нарушителя ПДД

Мужчина получил серьезные травмы. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Днем, 25 августа 2023 года, в Самаре на улице Победы, 1 «А» произошло ДТП, в котором по собственной вине пострадал пешеход. 38-летний мужчина перебегал дорогу на красный сигнал светофора и попал под колеса «Приоры».

По данным полицейских, 25-летний водитель двигался по улице Победы со стороны улицы Запорожской, когда на регулируемом пешеходном переходе на запрещающий сигнал на дорогу выбежал мужчина. В результате столкновения нарушитель получил травмы и был госпитализирован в больницу.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.