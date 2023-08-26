В Самаре «Рено» отбросило в женщину-пешехода, после того как в него врезался автомобиль «Киа»

Машину отбросило на тротуар. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Утром в пятницу, 25 августа 2023 года, в Самаре на улице Ново-Вокзальная произошло столкновение двух автомобилей, в котором пострадала женщина, стоящая на тротуаре. Один из водителей нарушил ДТП и отправил пешехода в больницу.

По предварительным данным полицейских, водитель «Киа», двигаясь по «Ново-Вокзальной со стороны Стара-Загоры нарушил правила движения по полосам и столкнулся с машиной «Рено», под управлением женщины. В результате столкновения «Рено» отбросило на светофорный столб и тротуар, где в этот момент стояла женщина.

Пешеход получила травмы и была госпитализирована в больницу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия и принимается процессуальное решение по факту ДТП.