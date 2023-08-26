В Самаре состоялся финал 15-го турнира «Лето с футбольным мячом»

Дмитрий Азаров поздравил участников турнира и пожелал спортивных побед

В субботу, 26 августа 2023 года, на тренировочных площадках стадиона «Солидарность Арена» состоялся финальный этап областного турнира по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом». На церемонию закрытия турнира приехал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Матчи между любительскими командами проводились с 10 июня по 26 августа. В турнире приняли участие детские команды из всех муниципалитетов Самарской области. Мальчики и девочки в возрастных категориях 9-11 и 12-14 лет соревновались за шанс попасть в состав легендарной команды «Крылья Советов».

- Я знаю, что из вас вырастут настоящие чемпионы, которые будут защищать честь нашей Самарской области. Буду очень рад, если и мальчишки, и девчонки – участники сегодняшнего турнира – в дальнейшем будут отстаивать честь нашего региона в наших ведущих клубах - женском и мужском «Крыльях Советов». И я уверен, что все у вас получится, если будете слушать своих родителей, тренеров, если будете настойчивы в достижении целей и никогда не будете сдаваться, - обратился Дмитрий Азаров к ребятам.

После церемонии награждения победителей турнира, для школьников была организована автограф-сессия с действующими игроками самарских «Крыльев» и тольяттинскго «Акрона». Гарре, Писарский, Пилиенко и Ходжониязов показали будущим чемпионам мастер-класс, а ветераны самарского футбола сыграли с юными игроками товарищеский матч.