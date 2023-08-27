В Самарской области парень похитил автомобиль и сдал его в металлолом

Похищенную машину ввернули законной владелице. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Автозаводском районе Тольятти у 73-летней местной жительницы похитили автомобиль «ВАЗ-21099» стоимостью 60 тысяч рублей. Транспортное средство оказалось в одном из пунктов приема металла.

— Работники пункта рассказали, что мужчина попросил забрать свой автомобиль, документы на который сгорели, а сама машина сломалась. Никаких подозрений у них такая просьба не вызвала, — отметили в ГУ МВД по Самарской области.

Транспортное средство мужчина не вскрывал, а свободно открыл двери. Вором казался 21-летний жители Тольятти, его задержали на улице в Автозаводском районе. По словам парня, он давно заметил, как ему казалось, бесхозный автомобиль и решил сдать его в металлолом. Деньги он успел потратить на собственные нужды.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Похищенную машину ввернули законной владелице.

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