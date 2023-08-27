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НовостиОбщество27 августа 2023 7:02

В Самаре судебные приставы нашли разыскиваемую иномарку после сторис владельца

Житель Самары, скрывавшийся от выплаты налогов, «спалил» свой разыскиваемый автомобиль в соцсетях
Ирина СИНЕГУБОВА
Должник снял красивый контент для своего аккаунта перед продажей автомобиля.

Должник снял красивый контент для своего аккаунта перед продажей автомобиля.

Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самаре местный житель накопил долг по налогам и пытался скрыть автомобиль от судебных приставов. Найти его удалось благодаря любви самарца к сторис в социальных сетях.

— Было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности в размере 117 тысяч рублей. Автомобиль должника объявили в розыск, но на протяжении нескольких месяцев ему успешно удавалось скрываться, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Однако мужчина выложил очередное видео со своей Toyota. В результате судебные приставы нашли иномарку. Оказалось, что должник снял красивый контент для своего аккаунта перед продажей автомобиля. Новому владельцу он не сказал о наложенных на нее ограничениях – запрете на снятие и постановки на учет.

Судебные приставы приехали на место для составления акта описи и ареста автомобиля. Иномарку отправили на специализированную стоянку. На следующий день ее владелец погасил долг по налогам.

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