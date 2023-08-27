Губернатор Самарской области оценил помощь жигулевцев бойцам СВО

Дмитрий Азаров поблагодарил семьи бойцов и всех жигулевцев, которые поддерживают участников СВО. Фото: Дмитрий Бурлаков

В субботу, 26 августа, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с рабочей поездкой побывал в Жигулевске, где встретился с активистами «Многодеткино» и оценил помощь жигулевцев бойцам СВО.

В этот день в Жигулевске был День города, центральная городская библиотека представила стенд проекта «Сила в правде» и предложила поучаствовать в акции – все желающие могли написать добрые пожелания бойцам. Такие пожелания вкладывают в книги, которые библиотека собирает и направляет военнослужащим в госпитали.

А руководитель волонтерского штаба рассказала главе региона, что они работают с самого начала спецоперации, оказывают поддержку бойцам и подшефным госпиталям, а также сами формируют посылки с гуманитарной помощью. Для этого горожане многое приносят и плетут маскировочные сети.

Губернатор отметил преобразования, происходящие в городском округе благодаря активности, патриотизму жителей и их умению трудиться на благо Родины. Дмитрий Азаров особенно поблагодарил семьи бойцов и всех жигулевцев, которые поддерживают участников СВО.

— Спасибо вам за помощь нашим военнослужащим и поддержку их семей. Надеюсь, это в сердце каждого из нас, и эта работа продолжится. Объединившись, мы точно добьемся победы. В этом нет никаких сомнений, потому что мы вместе. Вместе, когда праздник, и вместе, когда тяжело. Так и будем побеждать, — сказал глава региона.

В мастерской по пошиву одежды для бойцов СВО одежду, балаклавы и повязки шьют 50 человек, потом все отправляется на передовую. Это стало возможным благодаря городскому гранту, который получила организация. На него закупили дополнительное оборудование. Одну из камуфляжных футболок женщины подарили губернаторы. Сейчас «Многодеткино» готовятся шить и термобелье.