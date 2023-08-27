Жителям Самарской области рассказали о новых правилах оплаты труда с 1 сентября

Округлять дни отпуска можно будет только в пользу сотрудника. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России внесли правки в Трудовой Кодекс, которые заработают уже с 1 сентября 2023 года. Работодателям Самарской области придется по-новому оплачивать отпуска и компенсации. Об этом сообщает РНК.

Так, округлять дни отпуска можно будет только в пользу сотрудника. Между меньшим и большим значениями теперь нужно выбирать наибольшее, выгодное для работника. Статью 120 Трудового кодекса дополнят новым положением.

Новые правила будут касаться и компенсации при увольнении. Тем, кто отработал 6-11 месяцев и увольняется из-за ликвидации организации, сокращения численности или штата, призыва на военную службу, должны выплатить полную компенсацию за неиспользованный отпуск. А при работе менее 11 месяцев размер рассчитают пропорционально отработанным месяцам и дням. Положение закрепят в статье 127 ТК РФ.

Также с 1 сентября стаж будут считать пропорционально отработанному времени. Это будет отражено в статье 121 ТК РФ.