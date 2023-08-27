В Самаре 33% родителей собираются взять выходной 1 сентября

Почти каждая вторая самарская компания готова предоставить родителям школьников выходной в этот день. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу сервиса SuperJob, в Самаре 1 сентября 33% родителей собираются взять выходной, чтобы проводить ребенка в школу. А 18% хотят ради этого события отпроситься на полдня. Чаще всего отпрашиваются и берут отгул женщины.

Почти каждая вторая самарская компания готова предоставить родителям школьников выходной в этот день. Так, 18% организаций делают это официально, а 28% – без оформления необходимых документов.

Всего перед Днем знаний волнуются 22% родителей школьников, причем женщины чаще мужчин (28% матерей и 17% отцов школьников испытывают стресс), а опрошенные до 40 лет вдвое чаще тех, кто старше (30% и 15%).

Также сервис узнал, что 20% родителей полностью довольны качеством образования в школах их детей. Еще 45% оказались скорее довольны. А вот 10% школы полностью не удовлетворяют.

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