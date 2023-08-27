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НовостиОбщество27 августа 2023 10:07

В Самаре расселят и снесут дом на улице Тихвинской

Дом № 19 по ул. Тихвинской в Самаре признали аварийным и подлежащим сносу
Ирина СИНЕГУБОВА
С жильцами проведут переговоры насчет условий изъятия.

С жильцами проведут переговоры насчет условий изъятия.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Власти Самары изымут для муниципальных нужд земельный участок, находящийся в Октябрьском районе на улице Тихвинской. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Речь идет о находящемся там доме № 19, площадь которого составляется 540 квадратных метров. Его признали аварийным и подлежащим сносу. У жильцов изымут квартиру № 1 площадью 95,7 кв. м и № 6 площадью 97,7 кв.м.

Департамент управления имуществом Самары должен будет в течение 10 дней со дня принятия постановления направить его копию собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений, а также провести переговоры с жильцами насчет условий изъятия.

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