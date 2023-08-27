Более трех тысяч человек поучаствовали в марафоне на кубок главы Самары

Старт и финиш самарского марафона находился на Волжском проспекте. Фото: администрация Самары

В воскресенье, 27 августа, в Самаре прошел легкоатлетический марафон на кубок главы города. В нем участвовали более трех тысяч человек из 170 городов России и четырех стран ближнего зарубежья.

— Все желающие могли побороться за звание лучшего на разных дистанциях марафона. Это самый крупный беговой старт. В этом году были организованы и зоны ГТО, где любой мог попробовать сдать нормативы, — отметили в городской администрации.

Старт и финиш самарского марафона находился на Волжском проспекте, в районе бассейна ЦСК ВВС. А сама трасса проходила по городским улицам. Поэтому участники могли насладиться красотами Волги и набережной, пробежать вдоль самарских достопримечательностей.

Также для спортсменов и болельщиков организовали культурно-развлекательную программу. Глава Самары наградила победителей и призеров на дистанции 42,2 км в абсолютном зачете.

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