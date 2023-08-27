Самарский гастроэнтеролог рассказала о питании при заболеваниях ЖКТ

Важно тщательно пережевывать еду, есть вареное, тушеное и приготовленное на пару. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Заведующая гастроэнтерологическим стационарным отделением Самарской городской больницы № 5 Надежда Язенок рассказала, как и чем нужно питаться людям с заболеваниями ЖКТ.

При наличии нарушений функции органов пищеварения, врач советует придерживаться некоторых правил. Так, еда и напитки должны быть не слишком горячими, чтобы не вызвать раздражение слизистой желудка и кишечника. Также не пить холодные напитки и не есть охлажденную еду.

Важно тщательно пережевывать еду, есть вареное, тушеное и приготовленное на пару. Мясные и рыбные блюда надо готовить без кожи и жира. Выбирать стоит постные части мяса птицы, телятины, говядины, свинины и нежирные сорта рыбы, например, треску, минтай, сибас, дорадо.

Также рекомендуется ограничить употребление поваренной соли до 4-5 г в сутки, а из специй использовать майорану, овощные смеси, корицу, куркуму, лаврушку, укроп, петрушку, тмин, фенхель. Временно из рациона лучше исключать сырые овощи, фрукты с твердой кожурой, кислые ягоды, крепкий черный чай, кофе, свежевыжатые соки, кислые морсы.

А вот растительные чаи из ромашки, шиповника и мяты наоборот будут способствовать лучшему перевариванию. Также нельзя есть острую, жареную, соленую, кислую, копченную, консервированную пищу, насыщенные бульоны, орехи, пить алкоголь и газированные напитки.