Борис Кожин автор более 40 сценариев фильмов, многие из которых стали классикой самарского документального кино. Фото: администрация Самары

В воскресенье, 27 августа, в Самаре торжественно открыли мемориальную доску Борису Кожину на фасаде дома № 62 по улице Красноармейской, где проживал известный журналист. Об этом сообщили в городской администрации.

Памятную доску летописцу Самары символично установили в год 85-летия со дня рождения Бориса Кожина и 105-летия самарского отделения Союза журналистов России. Также 27 августа отмечается День Российского кино.

Борис Александрович ушел из жизни в 2021 году, оставив после себя богатое наследие. Он является редактором более 400 выпусков киножурнала «Поволжье», около 200 документальных и научно-популярных фильмов.

Помимо этого, Борис Кожин автор более 40 сценариев фильмов, многие из которых стали классикой самарского документального кино. Напомним, с инициативой увековечить выдающееся имя выступило областное отделение Союза журналистов России в 2022 году. Инициативу поддержал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

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