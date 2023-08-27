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НовостиОбщество27 августа 2023 15:06

В Самаре торжественно открыли мемориальную доску Борису Кожину

Мемориальную доску Борису Кожину открыли на фасаде дома № 62 по улице Красноармейской в Самара
Ирина СИНЕГУБОВА
Борис Кожин автор более 40 сценариев фильмов, многие из которых стали классикой самарского документального кино.

Борис Кожин автор более 40 сценариев фильмов, многие из которых стали классикой самарского документального кино.

Фото: администрация Самары

В воскресенье, 27 августа, в Самаре торжественно открыли мемориальную доску Борису Кожину на фасаде дома № 62 по улице Красноармейской, где проживал известный журналист. Об этом сообщили в городской администрации.

Памятную доску летописцу Самары символично установили в год 85-летия со дня рождения Бориса Кожина и 105-летия самарского отделения Союза журналистов России. Также 27 августа отмечается День Российского кино.

Борис Александрович ушел из жизни в 2021 году, оставив после себя богатое наследие. Он является редактором более 400 выпусков киножурнала «Поволжье», около 200 документальных и научно-популярных фильмов.

Помимо этого, Борис Кожин автор более 40 сценариев фильмов, многие из которых стали классикой самарского документального кино. Напомним, с инициативой увековечить выдающееся имя выступило областное отделение Союза журналистов России в 2022 году. Инициативу поддержал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

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