«Крылья Советов» и «Балтика» не открыли счет по итогам первого тайма

В пресс-службе самарской команды отметили, что матч сложный, в нем много борьбы. Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

В воскресенье, 27 августа, на стадионе «Солидарность Самара Арена» проходит футбольный матч между самарскими «Крыльями Советов» и калининградской «Балтикой». По итогам первого тайма команды так и не открыли счет.

— Сложный матч, в котором много борьбы. Стараемся больше на контратаках сейчас играть, соперник идет большими силами вперед, — отметили в пресс-службе «Крыльев».

Главный тренер самарской команды Игорь Осинькин перед матчем рассказал, что были сделаны определенные перестроения футболистов.

— Игра покажет, правильно это или нет. Мы готовились к «Балтике», примерно понимаем, как они играют, — сказал Осинькин.

Напомним, у «Крыльев» Гленн Бейл пропустит встречу из-за дисквалификации, а Дмитрий Цыпченко, Владимир Писарский, Роман Ежов, Владимир Хубулов, Денис Якуба и Бенхамин Гарре – из-за повреждений.

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