В Тольятти пенсионер пригласил незнакомку выпить, а она украла его телефон

Полицейские установили ее личность и задержали по месту жительства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В середине августа этого года в Автозаводском районе Тольятти незнакомка похитила телефон у 67-летнего местного жителя. Накануне мужчина познакомился с ней на улице и пригласил к себе в квартиру на улице Автостроителей выпить.

— В один момент во время застолья женщина неожиданно взяла со стола смартфон хозяина квартиры и выбежала из квартиры. Женщина сдала телефон в ломбард, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские установили ее личность и задержали по месту жительства. По словам женщины, она надеялась, что пенсионер не обратится в полицию. Деньги от реализации телефона она уже успела потратить на личные нужды.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и разыскивать похищенное.

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