В Самарской области женщина на Kia Cerato вылетела в кювет

Пострадавшей 35-летней пассажирке автомобиля оказали разовую медицинскую помощь. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В субботу, 26 августа, в 14:15 в Шенталинском районе Самарской области произошло ДТП. Там 33-летняя женщина на автомобиле Kia Cerato вылетела в кювет. Пострадала пассажирка.

— Автомобилистка ехала со стороны села Шентала в направлении села Черемшан. На автодороге «Шентала-Азеево» она допустила съезд с дороги, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В итоге транспортное средство угодило в левый кювет. В ДТП пострадала 35-летняя пассажирка автомобиля. Ей была оказана разовая медицинская помощь. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Напомним, также в этот день четыре человека пострадали в результате столкновения Kia и Opel в Безенчукском районе Самарской области. Водители и две пассажирки попали в больницу.

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