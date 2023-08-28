Фрагмент из новой оперы «Мастер и Маргарита» прозвучал в Самаре

Оперу Сергея Слонимского в постановке Юрия Александрова покажут в ноябре. Фото: театр оперы и балета

В Самаре 26 августа театр оперы и балета открыл начало нового 93-го театрального сезона на крыше центра труда и отдыха «Станкозавод». В ходе мероприятия прозвучал фрагмент из новой оперы «Мастер и Маргарита».

— Оперу Сергея Слонимского в постановке Юрия Александрова покажем в ноябре. Она никогда не ставилась в России – мы будем первыми. Опера написана необычным музыкальным языком, зрителей ждет много сюрпризов, — рассказали в пресс-службе театра.

Сейчас уже полным ходом идут репетиции, постановка обещает быть масштабной. Артисты представили также популярные номера из других опер, оперетт и балетов. Так, Ирина Янцева исполнила арию Альмирены из оперы «Ринальдо», Вероника Землякова – «Русский танец» из балета «Лебединое озеро», Светлана Каширина – арию Далилы из оперы «Самсон и Далила».

Отмечается, что сейчас в труппе самое большое количество артистов за всю историю создания балетной труппы в Самаре – 86 человек. Все они задействованы в спектаклях в новом сезоне. Уже 2 и 3 сентября сезон откроют балет «Лебединое озеро» и опера «Травиата». А 9 сентября стартует IV Международный фестиваль искусств «Шостакович. Над временем».

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