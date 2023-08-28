Житель Самары скрывал «Тойоту» от приставов, но выложил с ней видео и попался

Сотрудники службы приехали на место, где составили акт описи и ареста автомобиля. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самаре местный житель задолжал 117 тысяч рублей по налогам. Судебные приставы объявили автомобиль должника в розыск. Мужчина успешно скрывал автомобиль Toyota, пока не выложил красивое видео в социальную сеть.

— После возбуждения исполнительного производства о взыскании задолженности, мужчине удавалось на протяжении нескольких месяцев успешно скрываться. Найти самарца удалось благодаря его любви к сторис, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Мужчина опрометчиво выложил очередное видео со своей Toyota. Красивый контент для своего аккаунта он выложил перед продажей автомобиля, хотя на него было наложены ограничения – запрет на снятие и постановки на учет. По сторис судебные приставы нашли иномарку.

Сотрудники службы приехали на место, где составили акт описи и ареста автомобиля. Иномарку отправили на специализированную стоянку. На следующий день ее владелец погасил долг по налогам и вернул машину.

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