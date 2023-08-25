Три трека и 1,8 миллиона: открыт прием заявок на API-хакатон

API-хакатон – масштабное ежегодное мероприятие, организованное ВТБ для разработчиков, аналитиков, продакт-менеджеров, графических и UX/UI-дизайнеров, а также QA, DevOps и ИБ-специалистов. В этом году пройдет уже третье по счету соревнование.

Оно будет проходить в трех треках: открытые API, решения для работы с алгоритмами шифрования (ГОСТ) и решения для хранилищ S3 CEPH. Призовой фонд – 1,8 млн рублей. Участники получат возможность предложить идею и создать свой инновационный продукт на основе API или разработать инструмент работы с API. Пройти путь от презентации идеи до работающего прототипа командам помогут эксперты Платформы API.

- Мы хотим поделиться накопленным опытом, поэтому задания, которые мы предлагаем участникам хакатона, основаны на реальных пользовательских сценариях и нацелены, в первую очередь, на решение технологических задач и получение бизнес-результата, - подчеркнул Игорь Бессчастный, начальник управления реализации автоматизированных интерфейсов банка.

В начале 2023 года был завершен перевод API-платформы организации на российское импортонезависимое программное обеспечение. Переход позволил банку сохранить безопасную и устойчивую технологическую основу для развития партнерства с различными компаниями, а также бесперебойную работу всех связанных с платформой сервисов.

23 сентября состоится онлайн-церемония открытия и презентация задач. Подать заявку на участие можно до 25 сентября. Подробности об условиях участия и сроках проведения соревнований доступны на сайте API-хакатона: https://vtbapihack.ru/.