В Самарской области электро-монтер перевел аферисту полмиллиона рублей

После совершения операций незнакомец перестал выходить на связь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Кинель Самарской области 45-летний местный житель, который работает электро-монтером в акционерном обществе, перевел мошенникам более полмиллиона рублей.

— Через мессенджер мужчине написал незнакомец. Он представился сотрудником финансовой организации и предложил сделать ставки в букмекерской интернет-компании, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Собеседник обещал помочь делать правильные ставки, которые будут приносить выигрыш. Житель региона повелся на заманчивое предложение получить большой выигрыш. Он поверил лже-специалисту и выполнил все требуемые от него действия под диктовку. В результате мужчина перевел аферисту более 500 тысяч рублей.

После совершения операций незнакомец перестал выходить на связь. Спустя время мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

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