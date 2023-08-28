Бывший игрок и тренер «Крыльев» Тихонов удивился победе самарцев над «Балтикой»

Тихонов отметил, что у самарской команды есть своя игра. Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Бывший игрок и тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал победу самарской команды над калининградской «Балтикой». По его словам, он удивился. Об этом сообщает «Матч ТВ».

— Порадовался за бывшую команду, но я не ожидал такого. У «Крыльев Советов» были большие потери перед матчем, есть травмированные футболисты. Не рассчитывал, что самарцы смогут выиграть, — сказал Андрей Тихонов.

Напомним, у «Крыльев» Гленн Бейл пропустил встречу из-за дисквалификации, а Дмитрий Цыпченко, Владимир Писарский, Роман Ежов, Владимир Хубулов, Денис Якуба и Бенхамин Гарре – из-за повреждений.

Также Тихонов отметил, что у самарской команды есть своя игра, ребята выходят на замену и продолжают играть в свой футбол. Однако ему казалось, что «Балтика» сможет проявить себя.

— Где, как не в Самаре, им набирать очки? — сказал Тихонов.

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